Problemet var at dei innkalla personane ikkje stod på lista over dei som skal vaksinerast no, skriv Tønsbergs Blad.

Den aktuelle innkallinga blir dermed avlyst. Nye innkallingar – til riktige personar – blir sendt ut.

– Vi beklagar så mykje til dei som blir ramma av dette, opplyser kommunen.

