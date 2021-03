Fjelldestinasjon i Hemsedal vil saksøkje staten etter innstrammingar

innenriks

Dei reagerer på at regjeringa gjorde dette utan ei konkret vurdering av smittetrykket i kvar enkelt kommune, skriv Skigaarden i ei pressemelding.

Skigaarden erkjenner at landet står i ein krevjande smittesituasjon, og dei understrekar at dei har respekt for at ein er nøydd til å bruke strenge tiltak.

– Vi forventa likevel ikkje at nasjonale styresmakter skulle gå til det skritta å skjere alle kommunane i Viken over éin kam, seier dagleg leiar Erik Teigen i Skigaarden. Han meiner at avgjerdene heller skal fattast av lokale fagfolk og politikarar som har oversikt over eigen smittesituasjon.

– Dersom regjeringa vel å ikkje endre forskrifta har vi ikkje anna val enn å ta ut søksmål, seier Teigen.

(©NPK)