innenriks

Styringsrenta har vore på null prosent sidan 7. mai i fjor. Det var på førehand varsla at sentralbanken ville halde ho der. Noregs Bank varslar at ho kan bli sett opp frå andre halvår i år.

Samtidig fall oljeprisen torsdag med nær 3,6 prosent. Torsdag ettermiddag vart eit fat nordsjøolje omsett for like over 65 dollar.

