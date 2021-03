Frp krev hastebehandling av kriseforslag

innenriks

Forslaget blir fremja i Stortinget måndag, opplyser Frps sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg. Han vil då be Stortinget om at forslaget blir hastebehandla.

Frps krav er eit kutt i talet på dagar der bedriftene må betale lønn for permitterte. Den såkalla arbeidsgivarperioden er i dag sett til ti dagar.

– No må resten av partia opne auga og sjå kva dette gjer med norsk næringsliv. Bedriftene har no halde på i eit års tid med nedstengingar og opningar. Og jobben vår som politikarar er å skape så mykje føreseielegheit som vi kan i ei uføreseieleg tid, seier Wiborg til NTB.

Nye nedstengingar

Frp har foreslått det same fleire gonger tidlegare, førre gong så seint som i februar. Då vart forslaget nedstemt.

Men akutte nedstengingar i fleire delar av landet gjer no at Frp tek opp forslaget på nytt.

– Både NHO og Virke har vore krystallklare på at dette må på plass, seier Wiborg.

Han meiner det er fullstendig urimeleg at bedriftene skal måtte betale lønn i ti dagar når det er staten som tvingar dei til å stengje ned og permittere tilsette.

– No gir vi jo reelt sett næringsforbod. Vi tvingar bedrifter til å stengje ned. Og då samtidig å krevje at dei same bedriftene må betale lønnskostnader i ti dagar, når dei ikkje har lov til å ha ope, det synest eg er ganske spesielt, seier han.

Krev svar

Framstegspartiet ber samtidig finansminister Jan Tore Sanner (H) svare på kva økonomiske tiltak regjeringa planlegg for å kompensere bedrifter som har vorte tvinga til å lukke dørene.

– Det har den siste tida vore kraftige smitteverntiltak i kommunane i Viken, Haugalandet og i Nord-Noreg. Alvorsgrada med blomstring av nye muterte virus og behovet for å stengje ned raskt er for dei fleste forståeleg. Likevel har svært mange bedrifter og enkeltpersonar opplevd at nedstenging og smitteverntiltak ikkje blir følgde opp med raske økonomiske tiltak, seier Frps stortingsrepresentant Hans Andreas Limi.

Han trekkjer fram at Stortinget allereie har vedteke ei kommunal hjelpeordning på 750 millionar kroner.

– Framstegspartiet har gjentekne gonger påpeika behovet for raskare tiltak når regjeringa vedtek å stengje ned i kommunar eller regionar, og den kommunale beredskapsordninga burde i alle fall bli nytta umiddelbart som eit første tiltak.

Brev til statsministeren

Også Virke slår alarm. I eit brev til statsminister Erna Solberg (H) ber hovudorganisasjonen regjeringa om å vurdere ei refusjonsordning for bedrifter som brått har måtta stengje ned.

«De gjeldende regler for permittering og kompensasjon er ikke dimensjonert for så raske og inngripende endringer i virksomhetenes drift», åtvarar Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen i brevet.

Kravet hans er at arbeidsgivarperioden må kuttast frå ti til to dagar, slik det var under nedstenginga i fjor vår. Viss ikkje det skjer, ber Virke om ei ordning der kostnadene blir refunderte i etterkant i staden.

