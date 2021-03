Høie vil ikkje overstyre FHIs avgjerd om AstraZeneca-vaksinen

innenriks

Noreg startar ikkje opp bruken av AstraZeneca-vaksinen enno, sjølv om EUs legemiddelverk gir den grønt lys.

– Det var ei viktig vurdering frå fagfolka våre, som meiner det er ein samanheng her. Så er det viktig å prøve å finne ut om det er mogleg å sjå kva samanheng det er. Det kan vere avgjerande for å sjå om denne vaksinen kan tilrådast for nokre grupper i befolkninga, seier Høie til NTB.

Han vil ikkje gå politisk inn og overstyre viss FHI landar på å godkjenne vaksinen igjen neste veke.

– Det meiner eg er eit veldig fagleg spørsmål, så viss FHI kjem til den vurderinga, då meiner eg at det er ei vurdering som eg vil stole på, seier Høie.

