Liten nedgang i solcelleproduksjon i 2020

innenriks

– Denne nedgangen kjem av ein kombinasjon av fleire ting, seier direktør Inga Nordberg i Energi- og konsesjonsavdelinga i NVE.

Ho trekker fram at aktiviteten i solkraftmarknaden fall då pandemien trefte Noreg hardt i mars. I tillegg var 2020 eit år med ekstremt låge straumprisar, som også vanlegvis dempar tiltak som reduserer straumkostnadene.

– Vi trur at veksten vi har sett dei siste åra, vil ta seg opp igjen og halde fram vidare dei neste åra, seier Nordberg.

40 megawatt (MW) med solenergi svarer til 350 solceller per dag, ifølgje NVE. I rekordåret 2019 vart produksjonen estimert til over 50 MW.

Kan bli viktig

– Basert på det vi ser i landa rundt oss, og korleis teknologien utviklar seg og kostnadene fell, meiner vi at solkraft òg vil få ein større rolle i Noreg. Dersom utviklinga held fram, vil solkraft kunne bli ei viktig brikke for å dekkje det auka straumbehovet fram mot 2040, seier Nordberg.

I ein langsiktig kraftmarknadsanalyse frå i fjor la NVE til grunn at kraftproduksjonen i Noreg vil auke med rundt 20 terawattimar (TWh) frå 2022 til 2040. Det fordeler seg på 7 TWh vasskraft, 6 TWh vindkraft og 7 TWh solkraft.

Behov for betre data

NVE understrekar at det er behov for betre datakvalitet for å betre forstå rolla til solkrafta i kraftsystemet. Dataa NVE får frå statseigde Elhub, kan innehalde hol.

– For vass- og vindkraft får vi gode data gjennom konsesjonsprosessen. Dei aller fleste vasskraftverka og vindkraftverka som blir bygd i Noreg, må ha konsesjon frå oss, og dermed får vi ei veldig god oversikt. Dette gjeld ikkje for solkraft, seier Nordberg.

Når solkraft blir ein større del av kraftforsyninga i Noreg, trengst det betre data, fastslår NVE-direktøren.

(©NPK)