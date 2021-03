TV 2: Endå ein innlagd på OUS etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen

innenriks

NTB har vore i kontakt med både OUS og Legemiddelverket for å få dette stadfesta, men begge viser til den varsla pressekonferansen i kveld klokka 18.30.

Pasienten skal vere innlagd med blodpropp, blødingar og låge nivå av blodplater – altså det same sjukdomsbiletet som hos dei tre allereie omtalte tilfella.

Alle har fått AstraZeneca-vaksinen, men ein samanheng er enno ikkje påvist. Torsdag kunngjorde likevel ekspertar ved Rikshospitalet at dei meiner at det er ein samanheng her. EMA gav torsdag ettermiddag grønt lys til bruk av vaksinen.