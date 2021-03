Valdtektstiltalt mann frifunnen

innenriks

Retten fann det ikkje bevist ut over all rimelege tvil at mannen hadde valdteke kvinna. Han vart dermed frifunnen.

Mannen forklarte at dei var i ferd med å ha frivillig samleie, men at det ikkje vart gjennomført. Ifølgje kvinna vart ho valdteken medan ho sov.

– Etter ei samla vurdering er retten med bakgrunn i dei strenge beviskrava som gjeld i straffesaker, komme til at det ikkje kan sjåast bort frå ein slik hendingsgang som tiltalte har forklart, heiter det i dommen frå Sunnmøre tingrett.

(©NPK)