Virke krev nye tiltak etter at Høie avlyste hotellpåska for mange

Leiar i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, er kritisk til måten regjeringa har kommunisert rundt deira tilrådingar for påska. Ho krev at det no kjem på plass ei løysing som dekkjer permisjonsutgifter, hotell og næringsliv får med tanke på avbestillingar.

– Kommunikasjonen til regjeringa før denne påska har svært uryddig. Påskeråda gir inntrykk av at påsketuren er avlyst uavhengig av kvar i landet ein bur. Viss ministeren her har prøvd å vere meir tydeleg med desse råda, har han mislykkast fullstendig, seier Bergmål, som meiner at uvissa rammar reiselivsnæringa òg der det er lite smitte.

Ho meiner det er på tide at næringa blir behandla med respekt, og at råda vitnar om at regjeringa ikkje tek inn over seg at dette får store konsekvensar for ei næring som allereie har betalt ein høg pris for dei mange restriksjonane.

Helseminister Bent Høie (H) la torsdag fram ni påskeråd. Råda gjeld for område med høg smitte, og overfor Dagbladet har statsråden forklart at dette gjeld i til dømes Salten og Bodø, Haugalandet, Kristiansand, dei seks tidlegare Vestfold-kommunane, Oslo og Viken. Det kan òg gjelde i enkeltkommunar med strenge reglar.

