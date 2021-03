innenriks

Heller ikkje onsdag kunne Trondheim kommunen fortelje om nye smitta det siste døgnet.

Så langt denne veka har fem personar fått påvist smitte. Snittet for den siste veka er to smitta, same mengda som smitta for dei siste 14 dagane.

I Trondheim er 14.876 personar så langt vaksinerte med første dose av koronavaksine, medan 8.248 har fått dose nummer to.

