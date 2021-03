Erna Solberg blir etterforska for brot på koronaforskrifta

innenriks

– Vi ser på moglege brot på anten lokale eller nasjonale smittevernforskrifter. Vi skal sjå på og klargjere om det skal komme ein strafferettsleg reaksjon på forholda som har skjedd, seier leiar Øyvind Aas i driftseining Buskerud i politiet til NTB.

Han tør ikkje lóve når etterforskinga er ferdig, men at dei truleg ikkje blir ferdige i helga. Det er heller ikkje avklart om statsministeren skal avhøyrast.

– Det er for tidleg å seie kven som blir omfatta i etterforskinga.

20.000 kroner er det rettleiande bøtenivået for brot på reglar om møteforbod når privatpersonar arrangerer. For deltakarar er bøtenivået 10.000 kroner, ifølgje det mellombelse direktivet til Riksadvokaten.

Solberg samla ifølgje NRK familien to kveldar på rad og var fleire enn ti personar som åt middag saman. Ho har beklaga at det skjedde. Samlingane var på Geilo i vinterferien.

– Eg som kvar einaste dag står og fortel om smittevern til det norsk folk, burde kunna reglane betre. Men sanninga er at eg ikkje har sjekka reglane godt nok, og dermed ikkje fått med meg at når ein familie går ut saman og er fleire enn ti personar, så er det faktisk eit arrangement, sa Solberg torsdag.

Beklagar

Ho seier familien gjekk på restaurant i tru om at det var den beste måten å ta vare på smittevernet på.

– Så har vi i ettertid, etter at NRK stilte meg spørsmålet om ikkje dette var eit arrangement, sett at det var i strid med forskrifta. Det har eg berre lyst til å beklage, uttalte Solberg, som kom med ei lang forklaring på Facebook etter medieomtalen torsdag kveld.

Dagen etter restaurantbesøket samla storfamilien på 14 seg, inkludert Erna Solberg, i ei leigd leilegheit der dei åt sushi. Dette strir mot dei nasjonale tilrådingane, men det er òg stilt spørsmål ved om dette òg er eit brot på forskrifta.

– Det er eit brot på tilrådinga om at vi ikkje skulle vere meir enn ti personar, sa statsministeren sjølv då ho gjesta Debatten i NRK torsdag kveld.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad seier til VG at han ikkje kjenner alle detaljane, men seier statsministeren ikkje har brote ei forskrift, men eit råd.

Professor: – Utvilsamt brot

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen seier likevel til NRK at han meiner sushimiddagen er eit klart og utvilsamt brot på paragrafen til koronaforskrifta 13, som definerer kva styresmaktene ser på som eit arrangement:

«Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller», heiter det.

– Eg meiner at ei leigd leilegheit utan tvil går under denne definisjonen. Då meiner kanskje Solberg at nokon som leiger eit hus eller ei leilegheit og inviterer 100 personar berre trassar tilrådingar? spør Marthinussen.

I Noreg er det berre kongen og diplomatar som er fullstendig fritekne for rettsforfølging, medan statsministeren altså risikerer å bli straffa for lovbrot.