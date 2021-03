Fagforbundet seier nei til rusreforma

innenriks

«Høyreregjeringens forslag er ikke en helsereform, men i første rekke en avkriminaliseringsreform», skriv landsstyret i Fagforbundet i ei fråsegn, ifølgje Klassekampen.

Forbundet tek klart avstand frå prinsippet om ei generell avkriminalisering av narkotikabruk og det å ha narkotika til eige bruk.

Dei ønskjer straffritak for rusavhengige, men opnar for at brukarar utan rusproblem skal kunne følgjast opp av politiet, skriv avisa.

I tillegg er Fagforbundet, som ber Stortinget avvise reforma og sende den tilbake til regjeringa, kritiske til at rusavhengige ikkje blir sikra behandling.

