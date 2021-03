Fleire nye lærarar får rettleiing

innenriks

Delen som fekk rettleiing, auka frå 61 til 65 prosent i skulen mellom 2016 og 2019. I same periode steig prosentdelen i barnehagen frå 55 til 63. Utviklinga heldt fram inn i 2020.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) seier utviklinga går rett veg, men at dei framleis har ein jobb framfor seg.

– Overgangen frå studium til jobbkvardagen i barnehagar og klasserom kan vere utfordrande. God rettleiing er viktig for å gjere dei nyutdanna lærarane meir trygge og motiverte og for at barna og elevane skal få best mogleg oppfølging, seier Melby i ei pressemelding.

Rettleiingstilbodet kan derimot bli betre. Av dei nyutdanna som ikkje har fått rettleiing, har kvar fjerde av dei ikkje fått informasjon om høvet til det.

