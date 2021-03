Framleis etterslep for oppkøyringar etter nedstenginga i fjor

innenriks

– Etter nedstenginga våren 2020 har det dessverre vore lang ventetid på oppkøyring på fleire av dei største trafikkstasjonane våre. Vi anstrengjer oss verkeleg for å møte etterspurnaden, men det er framleis eit stykke igjen til vi er à jour, seier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Trass i meir krevjande arbeidsforhold under koronapandemien har Statens vegvesen likevel gjennomført fleire oppkøyringar enn på same tid i fjor.

I januar og februar i fjor vart det gjennomført 20.864 oppkøyringar. I år har det i same periode vorte gjennomført 23.630, noko som er 2766 fleire enn i fjor.

– Grunnen til auken i talet på oppkøyringar er mellom anna at vi har køyrt fleire prøver laurdagar og kveldstid. Vi har ikkje fleire sensorar enn dei vi har, og dei strekker seg no langt for å møte etterspurnaden etter prøver, seier Harsem.

