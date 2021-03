innenriks

– For det første ønskjer eg ei heilskapleg vurdering for korleis Stortinget er rigga for å møte eit stadig meir krevjande digitalt trusselbilete, seier Stortingets direktør Marianne Andreassen til NTB.

– For det andre så ønskjer eg ei evaluering av vår eiga handtering av denne hendinga i Stortingsadministrasjonen. Slik kan vi lære korleis vi handterte ho og om vi kan forbetre oss i krisehandteringa vår framover, seier ho.

Onsdag førre veke opplyste Stortinget at dei var ramma av nok eit dataangrep etter at dei fekk verifisert at data var henta ut gjennom sårbarheiter i e-posttenar-programvara Exchange frå Microsoft.

– Vi veit at data er henta ut, men med den kunnskapen vi har no, så er det ikkje gjort funn som tyder på at data er henta ut frå e-postsystem eller portalar, seier stortingsdirektøren.

Angrepet er meldt, og Politiets tryggingsteneste (PST) har no opna etterforsking av saka, får NTB opplyst av PST.

Kan bruke IT-system som vanleg

Stortinget var raskt ute med å tryggingsoppgradere etter at dei vart kjende med IT-angrepet, forklarer Andreassen. Passord har vorte oppdaterte, og dei jobbar no med ytterlegare sikringstiltak – eit arbeid som er pågåande.

I mellomtida kan stortingsrepresentantane og andre tilsette framleis jobbe normalt på IT-systema. Andreassen forklarer at ho kan forstå at enkelte folkevalde kan bli engstelege med tanke på den digitale kommunikasjonen på Stortinget.

– Samtidig så veit vi at representantane har eit veldig medvite forhold til kva informasjon dei formidlar på ugraderte plattformer, seier ho.

– For eg må understreke at når det gjeld gradert informasjon, så blir det handtert i heilt eigne system, og dei er ikkje omfatta av desse IT-angrepa, seier stortingsdirektøren.

Truleg statlege aktørar

Det er enno uvisst kven som stod bak angrepet, men E-tenesta trur ein statleg aktør står bak. Dei har peika på at Russland og Kina har vore aktive på denne fronten tidlegare.

Fredag ettermiddag sende Stortinget ut ei melding til alle representantar og tilsette med bodskap om at det framleis kan skje forstyrringar basert på tryggingstiltaka dei no gjennomfører.

Også i fjor haust greidde ukjende hackarar å komme seg inn i e-postkontoane til fleire stortingsrepresentantar og tilsette. PST peika på at russiske aktørar stod bak det angrepet.

Dette siste IT-angrepet vart kjent ganske nøyaktig eit halvt år før stortingsvalet.

– Vi har jo sjølvsagt stor merksemd på tryggleik i eit valår, og det har vi sjølvsagt hatt med oss over lang tid, seier Stortingets direktør Marianne Andreassen.

