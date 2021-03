PST fann bombemanual på mobilen til terrorsikta

innenriks

Politiet meiner mistanken er styrkt etter funna på mobilen. Det kom fram fredag ettermiddag.

16-åringen vart arrestert av Politiets tryggingsteneste i februar. Sidan den gong har det vorte gjort ei rekkje beslag, og PST meiner dei har funne ein manual fór «å lage en bombe med enkle midler» på telefonen hans, skriv NRK.

– Det har ikkje under etterforskinga komme fram opplysningar som svekkjer mistanken, snarare tvert imot, heiter det mellom anna frå Oslo tingrett.

Der kom det òg fram at det kan bli rettssak mot 16-åringen allereie om to månader, med start 18. mai. Den skal gå over ni dagar.

