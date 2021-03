Regjeringa lovar tidenes rekordsatsing på samferdsel

innenriks

Resten av dei 1.076 milliardane kjem frå statlege midlar.

– Det kjem over 80 nye prosjekt i første periode. Vi byggjer nytt frå nord til sør, seier statsminister Erna Solberg (H).

Midlane skal brukast på å utvikle og ta vare på gode og framtidsretta transportløysingar i heile landet, skriv regjeringa i rapporten.

– I Noreg bur og lever vi i heile det langstrekte landet vårt, og store delar av verdiskapinga skjer i distrikta. Samferdselssatsinga må derfor også vere ei distriktssatsing. Det sikrar vi i den transportplanen regjeringa no legg fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding.

Satsar tungt på tog

Nasjonal transportplan er ein plan for transport og samferdselsprosjekt i Noreg, som regjeringa legg fram. Stortinget skal seinare ta stilling til han.

I planen er det sett av 393 milliardar kroner til jernbaneformål. Pengane skal forhåpentleg fjerne ein av dei største frustrasjonane til togpassasjerane, nemleg signalfeila.

– Ønsket vårt er at «signalfeil» skal gå ut av det norske språket. Det er ambisjonen vår med denne satsinga, seier Hareide.

Prioriterer intercity til tre stader

I transportplanen blir intercity-prosjekta prioriterte til Hamar, Tønsberg og Moss. Moderniseringa av toglinjer til Halden, Lillehammer og Porsgrunn/Skien blir skyvd til perioden 2028–2033, skriv Aftenposten.

– Vi må ta ned noko av jernbanesatsinga i Austlandsområdet fordi dei prosjekta har vorte ganske dyre, seier Solberg til NTB.

– Eg trur at når folk ser sånne store overskridingar som vi har hatt på ein del jernbaneprosjekt, så forstår ein at ein må ta ein liten runde. Det har aldri vore brukt så mykje pengar på jernbane. Vi investerer veldig, men kvar jernbane har òg vorte dyrare, seier ho.

Fleire byvekstavtalar

Byvekstavtalane for Oslo-området, Bergen-området, Trondheim-området og Nord-Jæren blir forlengde.

– Vi legg òg til rette for fem nye byvekstavtalar, i Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø, seier samferdselsministeren.

I tillegg vil regjeringa bidra i bygginga av ny Majorstuen stasjon i Oslo og at Åsane i Bergen får bybane.

Gardermoen ikkje med

Ein tredje rullebane på Gardermoen er ikkje prioritert i ny nasjonal transportplan (NTP). Nesten heile lufthamnpotten på 5 milliardar kroner går til Bodø og Mo i Rana.

Vidare vil regjeringa setje av 33 milliardar kroner til sjøtransporten. Mellom anna ønsker dei å utbetre innseglingane til Røst, Værøy, Andenes, Årviksand, Kjøllefjord og Vardø.

I 2017 lanserte regjeringa ein Nasjonal transportplan til 1.064 milliardar kroner. Rekna om til 2020-kroner er dagens plan endå meir omfangsrik.

Bompengekritikk frå Raudt og Frp

Bompengar står for 123 milliardar kroner av NTP-ramma. Frp stiller seg kritisk til beløpet, og Raudt fryktar eit nytt bompengeopprør.

– Med 123 milliardar i bompengefinansiering legg regjeringa opp til eit nytt bompengeopprør langs kysten, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Frps Bård Hoksrud er òg skeptisk.

– Regjeringa vil byggje mindre veg, men at bilistane skal betale meir i bompengar for å finansiere fleire byvekstavtalar. Det betyr at bilistar rundt i heile landet skal betale for kollektivtrafikk, gang- og sykkelvegar i byane, seier Hoksrud.

Slik blir ramma fordelt

Dei statlege midlane på 1.076 milliardar kroner fordeler seg slik:

* Riksvegar: 510 milliardar kroner.

* Tilskot til fylkesvegar: 52 milliardar kroner.

* Jernbaneformål: 393 milliardar kroner.

* Kystforvaltninga: 33 milliardar kroner.

* Tiltak i byområda: 80 milliardar kroner.

* Lufthamner: 5 milliardar kroner.

* Andre område: 3 milliardar kroner.