Sjukehus i Haugesund, Odda og på Stord utset planlagde operasjonar

innenriks

Fredag morgon var det åtte covid-innlagde ved Haugesund sjukehus og éin ved Stord sjukehus. Koronapasienten på Stord er den første på fleire veker, opplyser helseføretaket i ei pressemelding.

Onsdag gjekk Helse Fonna, som administrerer sjukehus og institusjonar i Haugaland, Sunnhordland og delar av Hardanger, over i gul beredskap. Frå neste veke blir mykje planlagd aktivitet ved sjukehuset redusert for å kunne ta imot fleire koronapasientar.

Den reduserte aktiviteten ved sjukehusa i Haugesund, Stord og Odda vil halde fram til over påske.

– Vi er inne i ein fase der det er nødvendig å redusere aktiviteten. Det meste av planlagd kirurgi ved alle tre sjukehusa i føretaket blir utsett, men mellom anna pasientar med mistanke om kreft og barn under 18 år blir skjerma, seier administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna.

– Eg er lei meg for at vi må redusere tilbodet til pasientane våre, men vi må no førebu oss på å ta imot mange fleire pasientar med covid-19 både på vanlege sengepostar og på intensivavdelingane, seier han vidare.

(©NPK)