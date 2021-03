Venstre-leiar Guri Melby vil ha barnehagegaranti

innenriks

– I dag blir mange familiar sette i ein skvis når foreldrepermisjonen er over, men det framleis er mange månader til barnet har rett på barnehageplass. For mange blir då løysinga å ta ut «tvungen» ulønt permisjon frå jobb. Eg meiner vi no må sikre familiane meir fridom ved å innføre ein rett til barnehageplass umiddelbart etter enda foreldrepermisjon, sa Venstre-leiaren i talen ho heldt til landsstyret fredag.

Melby var sjølv ein sterk pådrivar for tredelinga av foreldrepermisjonen i 2018, og meiner det har vore viktig for både ein meir moderne familiepolitikk og ein meir likestilt arbeidslivspolitikk.

Men har ein derimot fått barn på «feil tidspunkt» på året, nullast heile likestillinga ut, i påvente av barnehageplass etter enda permisjon.

– Tidspunktet for når ein føder, kan ikkje halde fram med å vere avgjerande for barnets rett på barnehageplass eller likestillingskampen. Det er uhaldbart, understrekar Melby i ein kommentar til NTB.

