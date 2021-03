Ekspertar tilrår å halde fram med dagens luftambulansemodell

innenriks

Ekspertgruppa tilrår dermed ikkje å skifte til ein modell med offentleg drift, eller drift av ideelle aktørar, skriv dei i rapporten som vart lagt fram måndag.

Gruppa vart nedsett etter at Stortinget bad regjeringa greie ut offentleg/ideell drift av luftambulansen i 2018, gjennom eit representantforslag frå Raudt. Oppmodinga kom etter at det oppstod store utfordringar i ambulanseflytenesta den våren, særleg i Nord-Noreg. Utfordringane heldt fram gjennom store delar av 2019.

– Er svært god

Dei sju medlemmene av ekspertgruppa legg til grunn at den norske luftambulansetenesta allereie er svært god, men foreslår at modellen må forbetrast for å sikre at arbeids- og lønnsvilkåra til dei tilsette blir vidareførte når det blir gjort operatørskifte. Det oppstod store konfliktar rundt arbeidsvilkår då Babcock vann anbodet om ambulanseflytenesta i 2017.

I 2020 konkluderte Nord-Troms tingrett med at selskapet gjennomførte ei verksemdsoverdraging av 91 pilotar frå selskapet Lufttransport.

I tillegg vil gruppa gjere sjølve innkjøpsprosessen betre og stille krav til gradvis overføring av basar når det skjer byte av operatørar. Dei ønskjer at det blir vurdert på nytt om det bør vere to operatørar i ambulansehelikoptertenesta, og om det bør vere færre helikoptertypar enn det som blir i dag brukt.

– Med desse endringane meiner vi det blir lagt til rette for å løyse utfordringane med anbodsprosessane og operatørbyte. Dagens organisering vil framover gi dei beste føresetnadene for likeverdig, kvalitativt god og effektiv pasientbehandling, seier gruppeleiar Sven Ole Fagernæs i ei pressemelding.

Ekspertgruppa har i tillegg til den tidlegare regjeringsadvokaten bestått av representantar for Helse nord, Universitetssjukehuset Nord-Noreg, Sjukehusinnkjøp, Oslo universitetssjukehus, Hovudredningssentralen i Sør-Noreg og den danske luftambulansen.

Skuffelse frå Fagforbundet

Fagforbundet, som organiserer ei rekkje helse- og ambulansearbeidarar, er svært skuffa over konklusjonen. Dei har heile tida meint at staten bør ta over drifta direkte.

Fagforbundet seier til NTB at dei meiner konklusjonen om at ein kan stille krav om førehandsvilkår knytt til lønns- og arbeidsvilkåra for dei tilsette er «underleg», fordi den manglar ei grunngiving frå eit arbeidsrettsleg standpunkt om verksemdsoverdraging.

– Fagforbundet er både skuffa og forundra over denne konklusjonen. Naturen til tenesta, strukturelle endringar i helsetenestene og endringar i rolla til ambulansetenesta tilseier eit kontinuerleg behov for å tilpasse tenesta til denne utviklinga. Langvarige kontraktar bidreg til mindre fleksibilitet og kan gjere det vanskelegare å gjennomføre ønskte og nødvendige endringar i kontraktsperioden, seier nestleiar Sissel Skoghaug til NTB.

Leiar Bjørnar Moxnes i Raudt, som stilte representantforslaget som førte til danninga i gruppa, meiner funna i rapporten talar for ei offentleg overtaking av drifta, ikkje fortsetjing av anbodsmodellen.

– Dagens anbodsmodell har skapt kaos og utryggleik. Vi er ikkje roa når utvalet opnar for å behalde denne modellen, seier Moxnes.

SVs nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes peikar på si side på funna om lønns- og arbeidsforhold.

– Lærdommen ekspertgruppa trekker frå operatørbyte, er at lønn og arbeidsvilkår ikkje bør vere del av konkurransegrunnlaget, og at overgang til nye basar ikkje må skje over natta, seier nestleiaren.

Han legg til at han føreset at regjeringa følgjer opp tilrådingane.

