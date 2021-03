Erling Lorentzen gravlagd

innenriks

Lorentzen, som var enkjemannen til prinsesse Ragnhild, døydde tysdag 9. mars etter kort tids sjukdom, 98 år gammal. Måndag vart krigshelten, skipsreiaren og forretningsmannen gravlagd med dei næraste rundt seg.

På grunn av koronasituasjonen var det berre 30 gjester til stades i gravferda, blant dei sjukmelde kong Harald.

Frå kongehuset deltok òg dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid.

Krigshelt og forretningsmann

Sola skein over Asker kyrkje, der Lorentzen og prinsesse Ragnhild, gav kvarandre sitt ja 15. mai 1953.

Ved kista til Lorentzen, som var pynta med blomstrar og det norske og det brasilianske flagget, snakka sjømannsprest Anne Netland om det rike livet til Lorentzen.

Ho trekte fram bragdene til Lorentzen, både som krigshelt og forretningsmann – på norsk, engelsk og portugisisk, slik at flest mogleg skulle forstå.

Lorentzen og prinsesse Ragnhild var busette i Brasil i over 60 år, der fleire følgde gravferda over internett.

Netland er ambulerande sjømannsprest i Latin-Amerika og kjende godt til Lorentzen og prinsesse Ragnhild frå tida i Rio.

– Viss eg døyr

Sonen Haakon Lorentzen, som sit koronafast i Brasil, følgde gravferda over nettet. Dermed var det Lorentzens nevø Einar Lorentzen som heldt minneorda frå Haakon.

– Far snakka aldri til oss om når han døyr, men at viss han døyr. Han sa ved enkelte høve at «Hvis jeg dør, så håper jeg det skjer plutselig og i hyggelige omgivelser».

– Han fekk det som han ville.

Sonen trekte òg fram at det var typisk faren å ikkje velje minste motstands veg.

Som døme vart det nemnt då Lorentzen som 17-åring melde seg inn i motstandsrørsla mot naziokkupasjonen og forelskinga hans i Noregs prinsesse.

Heltemodig innsats

Motstandsmannen, som vart svogeren til kongen, var mellom anna med i motstandsgruppa Milorg og Kompani Linge under andre verdskrigen.

Dette var noko av det forsvarssjef Eirik Kristoffersen trekte fram i minneorda sine.

– Han fortener takken vår for den heltemodige innsatsen sin under andre verdskrigen og det utrøyttelege arbeidet sitt òg etter krigen.

– Erling stod opp sjølv når situasjonen såg håplaus ut. Først i motstandsrørsla i Noreg og seinare som offiser i Kompani Linge, sa Kristoffersen.

Lorentzen vart tildelt ei rekkje utmerkingar, mellom anna St. Olavsmedaljen med eikegrein for krigsinnsatsen sin.

– Historiene frå reisa di og det ekstraordinære livet ditt er endelause og vil alltid bli hugsa, sa forsvarssjefen.

Likte vanskelege oppgåver

Det vart òg halde minneord frå Brasils ambassadør George Monteiro Prata. Minneorda vart framførte på portugisisk av Lorentzens svigerson, Paulo Ribeiro.

– Hadde han hatt meir tid, hadde han klart å finne endå vanskelegare oppgåver. Han likte det, kompliserte prosjekt, sa ein tydeleg prega Ribeiro.

Han sa det ikkje alltid var enkelt å vere Lorentzens svigerson, men at han var full av respekt og beundring for svigerfaren sin.

We'll meet again

Seremonien vart avslutta med Vera Lynn-songen «We’ll meet again». Deretter vart kista båra ut av kyrkja og senka i jorda.

– Av jord har du komme, til jord skal du bli. Av jorda skal du igjen stå opp, sa Netland på gravplassen før velsigninga.

Prinsesse Ragnhild har den siste kvilestaden sin ved Asker kyrkje der Lorentzen òg no får sin.

