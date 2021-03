Frp foreslår å fjerne eigedomsskatten heilt

innenriks

– Stortingsfleirtalet har vedteke at eigedomsskatten skal ned. I teorien skulle den nesten vore halvert sidan 2017 då promillesatsen er trappa ned frå 7 til 4. Likevel opplever innbyggjarar og næringsliv at summen på innkrevjinga har auka. Då bør nokon foreslå at skatten blir fjerna, seier Njåstad til NTB.

Årets maksimalsats for eigedomsskatt er 4 promille. I fjor var han 5 promille.

Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2019 vart betalt inn 14,7 milliardar kroner i eigedomsskatt. Det er ein auke på 66 prosent sidan dei borgarlege partia kom til makta i 2013.

Kommunar med ordførarar frå Senterpartiet tek inn mest eigedomsskatt.

(©NPK)