Korona og Gjerdrum gav fleire oppdragsstimar for Sivilforsvaret i 2020

innenriks

Til saman har 3.793 personar vore i innsats i 44.840 timar. Det er ein klar oppgang frå året før då 2.630 personar hjelpte til med til saman 24.000 timar fordelte på 136 hendingar.

– For Sivilforsvaret, som for andre beredskapsetatar, vart utfordringa at vi både skulle utføre dei vanlege oppgåvene våre og i tillegg hjelpe til i handteringa av koronapandemien, seier fungerande sjef for Sivilforsvaret, Sigurd Heier, i ei pressemelding.

I 2020 deltok rundt 800 mannskap og tilsette i Sivilforsvaret i 81 koronaoppdrag, og dei la ned cirka 10.000 arbeidstimar.

Oppdraga gjaldt mellom anna mannskap ved grensekontrollar, teststasjonar og karantenehotell. Enkelte tenestepliktige har òg hjelpt til i sjølve prøvetakinga.

Meir enn ein tredel av dei bokførte timane i 2020 kom i samband med kvikkleireskredet i Gjerdrum. Frå 29. desember til 15. januar la 754 mannskap ned totalt 15.713 timar. Sivilforsvaret bokfører alle timane i året oppdraget starta.

Totalt kosta oppdraga til Sivilforsvaret i 2020 14,5 millionar kroner.

(©NPK)