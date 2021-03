MDG splitta om elektrifisering

innenriks

Elektrifisering av oljefelt på norsk sokkel kan no liggje an til å bli eitt av dei vanskelegaste diskusjonstemaa på MDG-landsmøtet, som går av stabelen frå torsdag til søndag denne veka.

I utkastet til nytt partiprogram for 2021–2025 går programkomiteen i MDG inn for å stille krav om elektrifisering av oljefelt som allereie har fått løyve til utbygging, og som ikkje kan stansast.

Elektrifiseringa skal skje ved hjelp av havvind som skal produsere energi til straumnettet når oljefelta blir tekne ut av produksjon.

Men fleire grupperingar i partiet går no mot forslaget.

Fleire motforslag

Ei gruppe på tolv MDG-politikarar, blant dei profilar som Truls Gulowsen og Kristoffer Robin Haug, går inn for å stryke heile punktet.

Dei stiller spørsmål ved kor lurt det er å elektrifisere og viser til at gassen som gir oljeplattformene energi i dag, vil bli selt på marknaden i staden.

Fylkeslaget i Vestland vil byte ut forslaget frå programkomiteen med eit nytt krav om å stanse elektrifiseringa av oljefelt.

Vestland MDG, som rett nok har vore splitta internt i saka, påpeikar at MDGs mål er å fase ut olje- og gassverksemda innan 2035. «Det tar tid å bygge ut havvind, og det er urealistisk at det vil kunne elektrifisere mye av sektoren innen 2035», skriv fylkeslaget i forslaget sitt.

Oslo MDG meiner for sin del at partiet bør «gå mot å bruke store summer på elektrifisering av olje- og gassfelt ettersom de uansett må legges ned for å nå klimamålene».

Uvisse om havvind

Fylkeslaget i Trøndelag går inn for at MDG ikkje bør binde seg til havvind som løysing.

Ask Ibsen Lindal, som representerer MDG i Trondheim og også er energipolitisk talsperson nasjonalt, meiner det bør opnast for meir fleksibilitet i val av løysing. Han fryktar «dyre og dårlige» prosjekt viss utbygging av havvind blir bunden til elektrifisering av sokkelen.

Han understrekar likevel at kravet om elektrifisering av oljefelt må sjåast i samanheng med MDGs mål om å kutte klimautsleppa med 80 prosent innan 2030.

Ifølgje Lindal er det vanskeleg å lese stemninga i partiet, spesielt når så mykje går digitalt.

– Men eg blir overraska viss det blir gjennomslag for å fjerne punktet heilt, for dette heng veldig tett saman med klimamåla. Viss ein set eit mål om 80 prosents kutt innan 2030, som det ikkje er nokre motforslag på, så må det henge saman med tiltaka. Då er elektrifisering eit «nødvendig onde», seier han.

