Mobilapp gir alle tilgang til Interpol-database

Håpet er at når informasjon om stolen kunst og kultur blir betre kjend, avgrensar han marknaden for svart omsetning av slike gjenstandar.

Interpolbasen inneheld over 50.000 stolne kunst- og kulturminneobjekt frå heile verda. Gjenstandane er registrerte med foto og ei kort skildring, opplyser Interpol.

Svært mange stolne kunst- og kulturminnegjenstandar blir aldri funne igjen. Ei medverkande årsak er manglande foto og skildring av det som blir sakna. I appen finst det ei moglegheit å lage si eiga private inventarliste.

Det er viktig å merke seg at eit søk med ID-Art ikkje gir garanti for at noko er stole eller ikkje stole, men det kan forhåpentleg bidra til at kunstgjenstandar kan bli funne igjen, skriv Interpol.

