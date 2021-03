NVE lanserer ny energimerking

innenriks

19. mars vart regelverket som innfører dei nye energietikettane teke inn i EØS-avtalen. No blir dette regelverket ein del av norsk rett.

Årsaka til endringa er at det nye regelverket stiller strengare krav til produkta. Krava i dei nye energietikettane blir anslåtte å gi ei årleg innsparing i EU-landa på 38 TWh frå 2030, skriv NVE i ei pressemelding.

– Energieffektivisering er viktig når vi skal elektrifisere samfunnet. Vi må sørgje for å bruke straumen mest mogleg effektivt, for å unngå unødvendige naturinngrep og unødvendige prisaukar, seier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

I Noreg vil regelverket for kjøle- og fryseapparater til hushald gi over 1,2 TWh i årlege strauminnsparingar innan 2030. Det svarer til om lag straumforbruket til Drammen by i eitt år, og i underkant av 1 prosent av Noregs samla straumforbruk.

