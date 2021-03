Oslo rådhus utsett for dataangrep

innenriks

Dataangrepet skal ha vorte stoppa før det fekk gjort noko skade, skriv kanalen.

10. mars opplyste Stortinget at dei var ramma av endå eit dataangrep etter at dei fekk verifisert at data var henta ut gjennom sårbarheiter i e-posttenar-programvara Exchange frå Microsoft. Det er registrert innbrot i e-postkontoane til fleire stortingsrepresentantar.

I starten av mars skreiv nyheitsbyrået Reuters at berre i USA var meir enn 20.000 selskap og styresmakter ramma av eit cyberangrep mot programvara.

(©NPK)