Politiet avhøyrer vitne i Solberg-etterforsking

innenriks

– Politiet har starta med avhøyr av vitne og gjer no undersøkingar for å få kartlagt omstenda rundt dei eventuelle brota, skriv politiet i ei pressemelding.

Førre veke vart det kjent at Erna Solberg og familien samla seg meir enn ti personar på ein restaurant og i ei leilegheit på Geilo i vinterferien. Politiet vedtok sjølv å starte etterforsking for å sjå om det hadde skjedd brot på smittevernforskriftene.

– Politiet har i tillegg motteke eit titals meldingar. Sidan politiet allereie har oppretta sak, vil resten av førespurnadene ikkje bli registrerte som enkeltsaker, men inngå i den etterforskinga politiet allereie har starta. Enkelte av dei som har levert inn melding, har fått beskjed om at saka er lagd bort, skriv politiet.

Dei presiserer at dei har starta etterforsking.

– Det er per no ikkje mogleg å seie tidspunkt for når denne etterforskinga blir ferdig, men saka blir gitt nødvendig prioritet hos politiet.

