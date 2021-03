innenriks

Bergen kommune opplyser at det òg er to tilfelle av importsmitte, og dessutan fem nærkontaktar blant dei smitta.

Ti nye smitta er éin under vekesnittet og to under snittet for dei siste 14 dagane.

1.447 personar testa seg i Bergen søndag.

Så langt har 4.981 personar fått påvist koronasmitte i Bergen.

