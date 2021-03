Unio-leiar om Siv Jensens lønnsutspel: – Bra!

innenriks

No ber ho Jensen bidra til at det følgjer pengar med utspelet.

– Det er bra at Jensen ser behovet for å få gjort noko med lønna til både lærarar og helsearbeidarar. Eg håpar ho er med på å løyve pengar til kommunane til dette, seier Lied til NTB.

– Så skal vi stå for forhandlingane, legg ho til.

Skapt storm

I helga sa Jensen til Frps landsstyre at frontfagsmodellen bør droppast i årets lønnsoppgjer for å sikre eit solid lønnsløft til lærarar og helsearbeidarar. Uttalen har mildt sagt vekt oppsikt.

Det er svært uvanleg at politikarar blandar seg inn i tariffoppgjeret.

Men når det handlar om yrkesgrupper som lærarar og sjukepleiarar, handlar det òg om offentlege budsjett, peikar Lied på.

– Derfor er det viktig at politikarane erkjenner at dette er ei utfordring. Lønna er rett og slett ikkje konkurransedyktig. Rekrutteringsproblema er no så store at ein har problem med å levere tenestene og behalde dei som er i yrka. Styresmakta må sørgje for at vi får utdanna nok folk innanfor desse yrka, og lønn er eit viktig verkemiddel, slår ho fast.

Hovudbodskap: Klar reallønnsvekst

Fagforbundet Unio har både Utdanningsforbundet og Sjukepleiarforbundet og ei rekkje andre fagforeiningar for helsepersonell blant medlemmene sine.

Forbundet har éin overordna hovudbodskap før tariffoppgjeret i vår: Reallønna må klart opp.

NHO har på si side teke til orde for ein reallønnsnedgang i år, sidan lønnsveksten hos Noregs handelspartnarar er venta å bli lågare enn prisveksten i Noreg.

Men Lied er ikkje utan vidare med på at frontfagsmodellen bør droppast. Det er praktiseringa som må endrast, meiner ho.

– Ikkje gå «bananas»

– Det vi er opptekne av, er at lønnsramma som LO og NHO forhandlar fram, ikkje skal vere taket for dei som kjem etterpå. Dette er meint å vere ei norm for lik lønnsutvikling over tid. Hovudtanken er at ein ikkje skal gå «bananas» i lønnsoppgjeret, men det betyr ikkje at dei som forhandlar først, skal kunne definere resultatet for alle andre, seier ho.

– Korleis vil de endre praktiseringa, heilt konkret?

– Det vil vere opp til fagforeiningane innanfor kvart tariffområde å finne konkrete løysingar i samarbeid med arbeidsgivarane, seier Lied, som peikar på at det viktigaste er å rette opp skeivskapar.

– Det er ingen tvil om at dersom ein samanliknar grupper med tilsvarande utdanningslengd i privat og offentleg sektor, så kjem sistnemnde mykje dårlegare ut.

Forhandlingane mellom Unio-medlemmene og staten/KS startar i slutten av april.

Vanskeleg val

I fjor enda lønnsoppgjeret med ei ramme på 1,7 prosent. Det sa eit fleirtal av medlemmene i både Utdanningsforbundet og Sjukepleiarforbundet eit klart «nei» til i uravstemminga.

Men forbundsleiarane valde likevel å godta ramma.

– Det var eit vanskeleg val, men det var umogleg å ta ein streik i den situasjonen vi var i, med korona. Forhandlarane og forbundsleiarane tok eit stort ansvar, men visste at det ville skape uro lenger bak i rekkjene, seier Lied.

Uroa har ikkje vorte mindre etter at det vart kjent at det berre var offentleg sektor som heldt seg til ramma, medan grupper i privat sektor greidde å forhandle seg til langt meir i lønn.

– Det gir oss ein veldig vanskeleg situasjon i år og bidreg nok til å skape ekstra store forventningar, seier Unio-leiaren.

(©NPK)