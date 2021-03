innenriks

Tre av dei smitta har ukjend smitteveg, medan 19 er nærkontaktar, opplyser kommunen på nettsidene sine. Den siste er smitta i utlandet.

Av dei smitta er to personar under 10 år, medan åtte er under 20. Dei andre er i aldersgruppa 20 til 69 år.

911 personar testa seg i Stavanger det siste døgnet.

Av dei 23 nye smittetilfella aukar det mest i aldersgruppa 10–19 år.

Så langt i mars er det meldt om 157 positive koronaprøver i kommunen.

(©NPK)