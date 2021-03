Aktor ber om fire års fengsel for den IS-tiltalte kvinna

innenriks

– Vi meiner at ho har vore ein deltakar i ISIL over mange år, og at bidraget hennar har vore å leggje til rette for den neste generasjonen og ta vare på ektemannen. Dette har vore viktig for ISILs statsbygging og vidareføring av organisasjonen, seier Evanger til NTB.

Tysdag la han, saman med politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST, ned påstand om fire års fengsel for kvinna som er tiltalt for å ha delteke i ein terrororganisasjon.

Kvinna reiste i februar 2013 til Syria for å slutte seg til ektemannen Bastian Vasquez, som då var framandkrigar for den al-Qaida-tilknytte grupperinga Nusrafronten og seinare IS. Ho vart verande i IS-kontrollert område fram til mars 2019 då ho vart henta av kurdiske styrkar og sendt til Al Hol-leiren.

Påtalemakta meiner heile denne perioden må reknast som straffbar.

– Reiste frivillig til Syria

– Ho reiste heilt frivillig til Syria, og dette valet har etter synet til påtalemakta svært mykje å seie for straffansvaret, sa Evanger i sluttprosedyren sin i rettssal 250 i Oslo tingrett tysdag.

Han seier til NTB at det å slutte seg til IS for eit kort opphald i seg sjølv bør gi ei straff på tre år og seks månader.

– Så har vi sagt at det at det vart eit langt opphald ville vere straffeskjerpande, og at ein då nådde eit nivå på fem år, som kanskje kunne ha vore endå høgare, men at lova må reserverast for bidragsytarar som har hatt ei meir sentral rolle enn ho har hatt, seier Evanger.

Samarbeidde med PST

Kvinna har etter at ho vart henta til Noreg i januar i fjor vore i ti avhøyr med PST, og har under rettssaka forklart seg om kvifor ho reiste til Syria og om tida der.

– Vi meiner at ho har gitt ei forklaring som har opplyst saka. Den har ikkje vore avgjerande for skuldspørsmålet, og i tillegg har ho gitt informasjon som er av interesse for PST, seier Evanger, som understrekar at kvinna ikkje har gitt noka reservasjonslaus tilståing.

Han meiner òg det er formildande at kvinna prøvde å komme seg ut av Syria, men at ho vart hindra i dette.

– Tiltalt for å vere kone og mor

I Syria var kvinna heimeverande kone for den norske framandkrigaren Bastian Vasquez og seinare to andre IS-tilknytte menn. Ho fekk to barn medan ho budde i dei IS-kontrollerte områda.

Under prosedyren sa Evanger at saka er spesiell.

– Dette er den første saka der nokon, sett litt på spissen, er tiltalt for å vere kone og mor, sa statsadvokaten.

Han er likevel klar på at den tiltalte og andre IS-kvinner har hatt ei viktig rolle i organisasjonen. Strafferamma for deltaking i ein terrororganisasjon er inntil seks års fengsel.

– Det å ha den rolla som tiltalte her har hatt, meiner vi at skal straffast mildare enn framandkrigarane, men ikkje nødvendigvis så veldig mykje mildare, seier Evanger.

– Dette var hennar måte å utøve jihad på, seier aktoren.

Forsvararen til kvinna, advokat Nils Christian Nordhus, ville tysdag ikkje kommentere påstanden til aktor. Han held den avsluttande prosedyren sin onsdag, på siste dag av rettssaka.