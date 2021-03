Bakke-Jensen: Kontrakt om ubåtkjøp er i hamn

innenriks

– Eg er veldig fornøgd med at forhandlingane er ferdige, seier Bakke-Jensen til NTB.

Forhandlingane har gått føre seg heilt sidan 2017.

Då Stortinget den gongen godkjende kjøpet, var kostnadsramma på 41,4 milliardar kroner. Ho har sidan stige til 45 milliardar og omfattar både ubåtane, våpeninnkjøp, gjennomføringskostnader og usikkerheitsavsetning. Prisen per ubåt blir dermed drygt 11 milliardar kroner.

– Dette er eit stort prosjekt, på storleik med kampflykjøpet. Så det er ikkje rart at det har teke lang tid, meiner forsvarsministeren – som sleppte nyheita same dagen som det vart kjent at regjeringa set foten ned for det russiske oppkjøpet av motorfabrikken Bergen Engines.

Men det er heilt tilfeldig, påstår han.

– Forhandlingane var ferdig i natt, seier Bakke-Jensen, som viser til at innkjøpet skjer i samarbeid med Tyskland, som har bestilt to ubåtar, identiske med dei norske.

– Dei ville gå ut med saka i dag.

Kontrakten er sluttført, men førebels ikkje signert. Han må først godkjennast i det tyske parlamentet, ifølgje Bakke-Jensen.

I Noreg er godkjenninga allereie på plass, og det er sett av pengar til kjøpet i langtidsplanen for Forsvaret.

Planen er at den første ubåten skal leverast i 2029, tre år seinare enn opphavleg planlagt.