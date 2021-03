Bekmørk påske for høgfjellshotella

innenriks

Fredag vart det klart at Fyri-hotellet i Hemsedal stengjer og ikkje kjem til å opne igjen før til sommaren, og etter at regjeringa la fram dei nye tiltaka, opplevde Dr. Holms hotell på Geilo at halvparten av gjestene avbestilte, skriv Dagens Næringsliv.

– Vi stengjer ikkje førebels. Men slik forholda er no er det økonomisk galskap å halde ope. Vi har heilt håplause tap, seier hotelldirektør Frank Arne Rasmussen.

Familieeigde Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet er stengt, men opnar på skjærtorsdag – viss dei får nok bestillingar.

– Vi pleier jo ha rundt 700 gjester her i påska. Og vi låg godt an før Viken vart stengd. Vi må ha 200 for at det skal vere rekningssvarande å halde ope, men no ligg vi litt under, seier direktør og medeigar Knut Nibstad.

Ifølgje Nibstad er heile den oppbygde eigenkapitalen borte og hotellet må låne pengar for å halde det gåande.

