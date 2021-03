Erna Solberg må svare om vaksineopsjon

innenriks

Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum har no stilt eit skriftleg spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) der han ber henne svare på kva vurderingar regjeringa gjorde i saka.

Vedum spør òg statsministeren om ho sjølv var involvert i avgjerda.

«Under 10 % av den norske befolkningen er vaksinert», påpeikar Sp-leiaren.

Før helga stilte Frp-nestleiar Sylvi Listhaug dessutan eit skriftleg spørsmål til utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) om saka.

«Vaksineleveransene til Norge går sent, og mange i risikogrupper venter fortsatt på vaksine. Imens de venter, så øker smittetrykket i Norge kraftig, og restriksjonene for befolkningen er mange steder strengere enn noen gang», skriv ho.

Bakteppet for spørsmåla er opplysningar som først kom fram i Development Today om at Noreg i november valde å seie frå seg ein opsjon på 677.000 vaksinedosar frå Covax.

I staden valde regjeringa å overføre dosane til fattige land.

Ulstein uttalte førre veke til NTB at investeringa i Covax vart gjord over bistandsbudsjettet, og at det ikkje er snakk om at Noreg har donert vekk vaksinedosar som var meinte for den norske befolkninga.

