FHI-topp: Situasjonen i desse kommunane har stor betydning for koronautviklinga

innenriks

Overlegen ved Folkehelseinstituttet peikar på at rundt 80 prosent av koronatilfella i Noreg oppstår i kommunar med langvarig, utbreidd epidemi, som Oslo og andre kommunar på det sentrale Austlandet: særleg Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Gjerdrum og Bærum.

– Utviklinga i desse kommunane har stor betydning for utviklinga i landet. Vi ser nokre positive teikn, men situasjonen er ustabil, skriv han i ein e-post til NTB.

Aavitsland understrekar at desse kommunane må halde fram det harde arbeidet med å presse ned epidemien gjennom testing, smittesporing og kontaktreduserande tiltak.

– Gjenteken testing av store grupper, som studentar og elevar, kan vere aktuelt. Det er heilt avgjerande at desse kommunane har god smittesporingskapasitet. Dersom smittesporinga sviktar, risikerer ein å gå inn i ein negativ spiral der nærkontaktar ikkje blir informerte, seier han.

Vil unngå smittespreiing mellom kommunar i påska

FHI-toppen meiner situasjonen no er prega av raske endringar, og peikar på at det er betydelege forskjellar mellom kommunane.

Før påska og langhelgane i vår er FHI oppteke av å redusere faren for smittespreiing mellom kommunar med ulikt smittetrykk. Smittespreiinga kan skje på fleire måtar, ifølgje Aavitsland:

Dersom innbyggjarar frå kommunar med lågt eller moderat smittetrykk, besøkjer vintersportsstader der dei møter personar frå kommunar med langvarig, utbreidd epidemi, eller dersom dei reiser direkte til slike kommunar, som Oslo.

Ein annan måte er viss personar frå kommunar som Oslo, gjennomfører fritidsreiser, særleg hyttebesøk, til kommunar med lågare smittetrykk, og treffer lokalbefolkninga der.

Ein tredje måte er om studentar reiser frå kommunar som Oslo til heimkommunar med lågt eller moderat smittetrykk, og treffer familie og gamle kjende.

– Vi ser no på fleire tiltak som kan redusere desse farane. Vi kjem tilbake med nye råd seinare i veka, seier Aavitsland.

Tysdag klokka 13 held helseminister Bent Høie (H) pressekonferanse om koronasituasjonen. På pressekonferansen deltek både FHI og Helsedirektoratet. Det er ikkje kjent om det er her FHIs nye råd vil bli kjent.

Nakstad ser utflatande smittetrend

– Vi ser ein litt utflatande nasjonal smittetrend dei siste dagane, med i underkant av 1.000 nysmitta kvar dag. Oslo har til dømes ikkje lenger ei like bratt smittekurve, skriv assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Oslo, som førre tysdag sette smitterekord med 495 tilfelle siste døgn, har i helga registrerte færre enn 300 smitta. Måndag vart 327 personar registrerte smitta. Nakstad presiserer at det er stor forskjell mellom kommunane:

– Asker, Bærum, Ullensaker, Sarpsborg og Fredrikstad er døme på kommunar som har hatt stigning dei siste dagane. Mange andre kommunar i Viken har ei utflating som vi håpar vil bli følgd av ein reell nedgang, skriv Nakstad.

Følgjer med på testing av unge

No følgjer Helsedirektoratet mest med på om kommunane klarer å teste og smittespore i yngre aldersgrupper, slik at smittepresset blir redusert i skular og barnehagar.

– Det gjer det lettare å drive undervisning utan å måtte setje mange barn i karantene, ifølgje Nakstad.

Talet inneliggande pasientar i sjukehus har auka i takt med smittetala, og utgjer no over 80 prosent av det høgaste nivået for eit år sidan. Måndag var det 266 covid-pasientar på sjukehusa. På det meste våren 2020 var det 325 koronapasientar innlagde.

– På intensivavdelingane er belegget om lag 60 prosent av kva det var på det meste i fjor, men tala aukar dag for dag.

