Hans-Christian Gabrielsen blir gravlagt frå Røyken kyrkje

Smittevernomsyn gjer at svært få personar er til stades under seremonien, som starta klokka 11. I tillegg til familien er enkelte spesielt inviterte i kyrkja, mellom dei konstituert LO-leiar Peggy Hessen Følsvik, statsminister Erna Solberg (H), Ap-leiar Jonas Gahr Støre og forbundsleiaren i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

– Det er ein utruleg trist dag å stå her på. For ein så ung mann har falle frå, kanskje midt i toppen av livet sitt. Det er verst for familien, men det er vondt for resten av samfunnet òg, sa statsminister Erna Solberg på veg inn i kyrkja.

Fiolinist Arve Tellefsen og solist Tone Elisabeth Braaten bidreg med kunstnariske innslag under seremonien.

53 år gamle Gabrielsen døydde brått og uventa av hjartesvikt heime på Slemmestad tysdag 9. mars.

