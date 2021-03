Hemsedal blir nekta å drive som normalt: – Vi er i stand til å takle påska

innenriks

– Alle er jo lei, uansett kvar du bur i landet, men vi føler at vi hadde rigga oss godt til slik at vi kunne handtere denne påska, seier Hemsedals ordførar Pål Terje Rørby (Sp).

Han er skuffa over dei strenge tiltaka som har vorte innførte i Viken. Smitten i bygda har vore liten, og han føler at dei har takla smittesituasjonen godt så langt.

– Vi har jo trena på dette, heldt beredskapsøvingar, rigga reiselivet og utelivsbransjen vår. Vi er i stand til å takle påska. Det var påstanden vår. Men den tilliten fekk vi ikkje, legg han til.

– Folk dreg på påskeferie uansett

Rørby har inntrykk av at tiltaka som vart innførte i Viken, ikkje er gjennomtenkte. Det at Hemsedal har vorte ramma av strenge smitteverntiltak og ikkje andre vinterdestinasjonar, er ikkje uproblematisk, meiner han.

– Tiltaka gjer at det antakeleg blir fleire frå dei sentrale austlandsområda som vil oppsøkje stadene med mildare restriksjonar. Folk dreg på påskeferie uansett. Kunne ein fordelt reisetrykket utover alle vinterdestinasjonane, hadde det vore betre, seier han til NTB.

Trass i alle tiltaka forsikrar Rørby at det ikkje skal stå på gjestfridommen i Hemsedal.

– Sjølv om vi er frustrerte over det som har vorte påført oss, så må eg seie at det blir ei fin påske. Det blir ei annleis påske, men det blir i alle fall påske, fastslår han.

– Ikkje ta ferie frå smittevernet

For kommunane i Innlandet er situasjonen annleis. Fylket er ikkje omfatta av dei same smitteverntiltaka som Viken. Mobiliteten er den same, og ordførar Erik Sletten (Sp) i Trysil kommune seier til NTB at det er vanskeleg å spå korleis smittesituasjonen vil sjå ut i framtida.

– Smitten i Innlandet er i dei fleste kommunane relativt låg. Eg tviler på at det vil komme nokon fleire innskjerpingar for Innlandet sin del, seier han.

Trysil kommune har samtidig forventningar om at påsketuristane, spesielt frå Oslo og Viken, som kjem til kommunen, overheld smittevernet.

– Ja, dei kjem hit for å ta ferie, men dei må ikkje ta ferie frå smittevernet. Dei tek med seg reglane og etterlever dei same reglane som der dei kjem ifrå. Gitt at dei områda dei kjem frå har strengare reglar enn det Trysil har, så følgjer ein dei strengaste reglane, seier han til NTB.

Ordføraren er ikkje bekymra for kapasiteten kommunen har til å takle eventuelle smitteutbrot. Men det at påska fører til auka mobilitet, kan vere skummelt, meiner han.

– Folk som flyttar på seg frå eit område med mykje smitte til eit område med lite smitte, er i utgangspunktet ei litt skummel øving, men vi har tillit til at folk følgjer reglane, seier Sletten.

