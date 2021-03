innenriks

Kapasitetsutnyttinga i norske fengsel har tidlegare lege på opp mot 96 prosent, skriv P4.

For tida ligg 890 dommar i soningskø, noko som nesten er ei dobling frå fjoråret.

– 1. januar 2020 var talet på under 500, men på grunn av pandemien måtte belegget reduserast for at dei som budde fleire på same rom, skulle få einmannsrom av smittevernomsyn, seier assisterande direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet.

