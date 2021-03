Lærarar har hatt reallønnsnedgang tre gonger siste seks år

innenriks

NTB har gått gjennom lønnsstatistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB) frå 2015 til 2020 for lærarar, sjukepleiarar og utvalde yrkesgrupper innan industrien og finansnæringa. Deretter er den årlege auken i snittlønna for november samanlikna med prisveksten i dei same åra.

– Oversikta gir eit bilete av korleis kjøpekrafta i dei ulike gruppene har endra seg, seier Knut Snellingen Bye i SSB til NTB.

Dårlegast ut

Resultatet viser at lærarar og lektorar har komme dårlegast ut av dei siste fem lønnsoppgjera. I både 2020, 2018 og 2016 fekk begge gruppene ein reallønnsnedgang, der den prosentvise lønnsauken var mindre enn prisveksten, viser tala.

For lektorane var nedgangen på 1,23 prosent i 2016, 1,29 prosent i 2018 og 1,06 prosent i 2020, ifølgje NTBs reknestykke.

2016 var eit spesielt år på grunn av oljeprisfallet, og alle dei fire gruppene fekk ein reallønnsnedgang dette året. Sjukepleiarane opplevde òg ein nedgang på i underkant av 1 prosent i 2020, medan industriarbeidarane fekk senka reallønna med ein mindre nedgang på 0,26 prosent i 2018.

Tilsette i finansnæringa fekk derimot meir i lønningsposen alle åra bortsett frå 2016.

Eventuelle bonusar og andre tillegg er ikkje medrekna i tala.

Hard kamp

Tala blir ein del av bakteppet når innspurten i lønnsoppgjeret i vår startar onsdag. LO og NHO har frist til midnatt natt til laurdag med å bli samde om mellom anna ramma for oppgjeret.

I offentleg sektor startar forhandlingane nest siste veke i april, med frist til å bli samde 30. april. I år blir kampen ekstra hard, varslar Utdanningsforbundet.

– Viss unge menneske skal velje å bli lærarar, må yrket vere attraktive. Lønnsnivået må stå i forhold til kor viktig jobben er. Slik er det ikkje no, seier nestleiar Terje Skyvulstad til NTB.

Han viser til at lærarar i både skular og barnehagar no er slitne og frustrerte etter å ha stått på under koronapandemien.

– Det er sjølvsagt fint med gode ord og applaus slik vanlege folk har gitt både lærarar og sjukepleiarar. Men arbeidsgivarane må forstå at denne anerkjenninga òg må visast på lønnsslippen. Det er rimeleg, rettferdig og på høg tid. Derfor har vi utfordra praktiseringa av frontfaget, seier Skyvulstad og viser til at praksis i offentleg sektor er å halde seg til ramma som blir fastsett for industrien.

– Dette mellomoppgjeret må sikre klar kjøpekraftforbetring, og resultatet i offentleg sektor må om nødvendig bli betre enn frontfagsramma, slår han fast.

Jensen-støtte

Han får støtte av avtroppande Frp-leiar Siv Jensen, som i helga foreslo å droppe frontfagsmodellen i år og i staden sikre eit realt lønnsløft til lærarar og helsepersonell.

Jensen har likevel møtt motbør i både delar av fagrørsla og NHO.

SSBs statistikk tek utgangspunkt i bruttolønn, som dermed ikkje er påverka av eventuelle skatteendringar. Men månadslønnsutrekninga kan vere påverka av strukturelle forhold, som at eldre arbeidstakarar som ligg høgt på lønnsstigen, har slutta, medan yngre har teke over plassen.

I tillegg er prisveksten ulik gjennom året, medan tidspunktet for når eit lønnsoppgjer trer i kraft, varierer frå år til år og kan ha betydning for lønnsnivået i statistikken.

