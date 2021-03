NHO: Nye tiltak gjer at dei fleste serveringsstader og hotell må stengje heilt ned

innenriks

Saman med skjenkjeforbodet gjer tometersregelen at dei fleste serveringsstader og hotell må stengje heilt ned, seier Kristin Krohn Devold, administrerande direktør i NHO Reiseliv.

– Vi har forståing for at ein har to meter inne på ein butikk, men vi håpar ikkje at dette òg skal gjelde utandørs. Det vil få dramatiske konsekvensar for alpinanlegga, som står i fare for å tape heile påska, seier Krohn Devold.

– Bedrifter som har vore opne, men som no må permittere, får ei kjemperekning når dei må dekkje dei ti første dagane med lønn. Desse kostnadene skulle vore dekt av staten når årsaka til permisjon er pandemien. Dessverre har ikkje Stortinget og regjeringa vore villige til det, seier Krohn Devold.

(©NPK)