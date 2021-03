Ny kompensasjonsordning for kultursektoren på høyring

innenriks

Ordninga gjeld for perioden 1, januar til 30. juni. Høyringsfristen er sett til 9. april, opplyser departementet.

Arrangørar kan få dekt 95 prosent av dei uunngåelege kostnadene sine knytt til avlyste eller nedskalerte kulturarrangement. Nytt for ordninga er at kompensasjon kan bli avslått eller avkorta dersom arrangøren ikkje hadde lagt realistiske planar for kulturarrangementet.

Underleverandørar kan på få kompensert inntil 50 prosent av tapte inntekter og meirutgifter knytte til avlyste eller nedskalerte kulturarrangement.

