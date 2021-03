Regjeringa avviser at Stortinget pressa fram stans i salet av Bergen Engines

innenriks

– Denne vurderinga var vi i gang med før saka vart kjend i media og for Stortinget. Det må du berre tru meg på, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

Etter at det vart kjent at dagens eigar Rolls-Royce planla å selje motorfabrikken i Bergen til det russiskkontrollerte selskapet TMH International, har det storma både i media og på Stortinget. Bak TMH står kjende oligarkar, som blir anteke å ha nære samband til Kreml og president Vladimir Putin.

Bergen Engines har laga motorar til ei rekkje norske forsvarsskip og har vedlikehaldsavtalar med både Forsvaret og fleire andre Nato-land, mellom dei USA.

Brukar tryggingslova

Då justisminister Monica Mæland (H) tysdag gjorde greie for saka i Stortinget, vart det klart at regjeringa har vedteke å bruke tryggingslova for å stanse salet.

– Eit sal ville ha styrkt russiske militære kapabilitetar på ein måte som klart ville vore i strid med norske og allierte tryggingspolitiske interesser, slo Mæland fast.

Rolls-Royce varsla Utanriksdepartementet om salet i desember i fjor. Regjeringa har dermed brukt drygt tre månader på avgjerda, som fleire departement har vore involverte i.

– Dette er komplekse saker der vi må samle så mykje kunnskap som mogleg for å sikre at vedtaket står seg, seier Bakke-Jensen.

Skanse til skanse

Fleire av opposisjonspartia er likevel svært kritiske til handteringa til regjeringa. Blant dei som meiner at dei ansvarlege statsrådane har vorte drivne frå skanse til skanse, er Senterpartiets Emilie Enger Mehl.

I alt har dei folkevalde stilt heile ti skriftlege og munnlege spørsmål om saka sidan slutten av februar.

– Eg er ikkje særleg roa. Det burde ikkje vere nødvendig med ein skandale før regjeringa reagerer, seier ho til NTB.

Mæland seier at ho fekk saka på bordet sitt i midten av januar.

– Det er ikkje riktig at vi ikkje har vurdert å bruke tryggingslova. Men vi har brukt den tida vi trengde, seier ho.

– Dersom regjeringa meiner dei har hatt full kontroll og har drive på i kulissane, kvifor svarte dei ikkje det på direkte spørsmål i Stortinget, repliserer Mehl.

Høyring

Saka blir no oversend til utanriks- og forsvarskomiteen. Der vil det bli halde høyring om saka, opplyser Mehl.

– Det er framleis mange spørsmål ein ikkje har fått svar på. Vi må vere trygge på at dette ikkje kan skje igjen. Men handteringa har vore lite tillitvekkjande, seier ho.

Det vekte særleg oppsikt då Næringsdepartementet uttalte at dei såg på salet som ei sak mellom to kommersielle aktørar og noko departementet verken kunne eller burde blande seg inn i.

Den formuleringa var «uheldig», medgav Mæland på ein pressekonferanse tysdag.

Frp: Faresignal

Også andre parti er kritiske til handteringa.

– At regjeringa har brukt fire månader på vurderinga, er eit faresignal, meiner Christian Tybring-Gjedde, medan SV meiner saka er prega av bortforklaringar.

– No må Stortinget få klarleik i det store biletet. Kvifor var signala frå regjeringa så motstridande? spør partileiar Audun Lysbakken.

Hårek Elvene frå Høgre åtvarar på si side om at det neppe er siste gongen Russland vil vise interesse for norske høgteknologiske bedrifter.

Fryktar oppseiingar

Både Rolls-Royce og TMH er skuffa over avgjerda, medan dei tilsette ved Bergen Engines fryktar for framtida, ifølgje Roar Abrahamsen i Fellesforbundet i Bergen.

Han kritiserer styresmaktene for å stanse salet utan å ha ein plan B.

– Det er for jævlig. Det er tafatt og pinleg og skaper stor uvisse. Vi fryktar dette kan føre til masseoppseiingar, seier Abrahamsen til TV 2.