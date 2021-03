Regjeringa innfører råd om to meters avstand og maks to gjester på besøk

innenriks

– Dei som du til no har halde minst éin meters avstand til, må du frå no av halde minst to meters avstand til, opplyste helseminister Bent Høie (H) på ein pressekonferanse tysdag kveld.

– Vi rår no til maks to gjester på besøk. Viss du kjem frå eit område med høgt smittenivå, bør du verken reise på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk, sa Høie om dei nye råda for påska.

Åleinebuande og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av éin til to faste venner.

Dei nye tiltaka tek til å gjelde natt til torsdag 25. mars, og regjeringa vil ta ei ny vurdering 12. april.

(©NPK)