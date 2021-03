Regjeringa stansar salet av Bergen Engines

innenriks

– Eit sal ville ha styrkt russiske militære kapabiliteter på ein måte som klart ville vore i strid med norske og allierte tryggingspolitiske interesser, sa Mæland då ho gjorde greie for saka i Stortinget tysdag.

Der opplyste ho at regjeringa i lengre tid har jobba med saka etter at dei i desember vart kjende med at noverande eigar Rolls-Royce ville selje Bergen Engines til eit selskap innunder russiske TMH Group.

– Vi er kjende med at TMH Group har samband til russisk styresmakter. Dette er ei problemstilling som regjeringa har teke på største alvor. Vi har jobba over tid med å kartleggje alle sider av salet, sa Mæland.

Rydde vekk uvisse

Før forklaringa hadde Mæland varsla at ho skulle «rydde all uvisse av vegen» rundt det omstridde salet.

– Vurderinga vår er at den teknologien Bergen Engines rår over og dei motorane dei produserer ville hatt stor militær og strategisk betydning for Russland, sa Mæland, som peika på at Russland har hatt store utfordringar med å få tilgang til slik teknologi sidan sanksjonane vart innførte i 2014.

– I tillegg ville det med salet ha følgt med ein stor eigedom med betydeleg bygningsmasse. Den strategiske plasseringa mot den nordlege innseglinga til Bergen og forsvarsinstallasjonar av betydning for Noreg og allierte nasjonar er òg eit forhold av betydning for saka, slo justisministeren fast.

Kreml-oligarkar

I februar vart det kjent at Rolls-Royce hadde inngått ein avtale verd 1,6 milliardar kroner med det russisk-kontrollerte selskapet TMH International om å selje motorfabrikken Bergen Engines på Hordvikneset.

Oligarkane som eig selskapet, blir antekne å ha nære samband til Kreml og president Vladimir Putin.

Bergen Engines har laga motorar til ei rekkje norske forsvarsskip og har vedlikehaldsavtalar med både Forsvaret og fleire andre Nato-land, mellom dei USA.

I desember vart Utanriksdepartementet varsla om salet. Departementet seier dei sende varselet vidare til dei hemmelege tenestene, medan Statsministerens kontor (SMK) vart varsla i byrjinga av februar.

Etter mykje mediemerksemd sette Rolls-Royce 9. mars salet på pause, og regjeringa har sagt at dei vurderte å bruke sikkerheitslova for å stanse salet permanent.