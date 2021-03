innenriks

Det varsla helseminister Bent Høie (H) på ein pressekonferanse tysdag der han kom med nye nasjonale innstrammingar.

– Vi har tidlegare varsla at vi truleg kom til å leggje fram den langsiktige planen for gjenopning av landet i slutten av mars. Det kan vi ikkje gjere slik som situasjonen er no, men arbeidet med planen er i full gang, seier Høie.

– Statsministeren har derfor bede Stortinget om å få komme og gjere greie for den langsiktige gjenopningsplanen over påske, seier Høie.