Rekordtilskot til norske spelutviklarar

innenriks

I NFIs budsjett for 2021 er det sett av totalt 45 millionar kroner til spel. I denne runden blir det gitt tilskot til fire heilt nye spel, og seks spel som har fått tilskot tidlegare.

Kjersti Mo, direktør i NFI, meiner at vi er inne i ei veldig spennande tid for norske dataspel, som får stadig større publikum både her heime og internasjonalt.

– I arbeidet med strategien vår mot 2025 vil vi fokusere meir på dataspelområdet, og spel vil bli ein endå viktigare del av det vi held på med, seier Mo.

Snowcastle Games AS med spelet Earthlock 2 og Red Thread Games AS med spelet Dustborn får 4 millionar kroner kvar. Spela har òg fått pengar av NFI før.

Av dei nye spela kjem Krillbite Studio AS med prosjektet Ut på tur (arbeidstittel) best ut med 3,3 millionar kroner i tilskot.

(©NPK)