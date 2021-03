Smitteverntiltaka blir spreidde utover landet: – Forstår at det kjennest vanskeleg

innenriks

Helseministeren understrekar at dei faglege råda hadde vore å vente med nasjonale tiltak, men at dette har endra seg i takt med smitteutviklinga i det siste.

Derfor blir det innført skjenkjeforbod, råd om maks to på besøk og ein ny tometersregel på nasjonalt plan. Høie understrekar at tiltaka som tek til å gjelde frå midnatt natt til torsdag og gjeld til 12. april, ikkje erstattar dei lokale tiltaka.

Utbrot på stadig nye stader, som i Ålesund som stengde ned i helga, press på sporingskapasiteten i kommunane og frykt for eit pressa helsevesen gjer at rådet frå helsestyresmaktene no er å stramme til.

– Smittesituasjonen har vorte meir ustabil. Vi får stadig fleire utbrot over heile landet, og situasjonen er uoversiktleg, seier helseminister Høie.

Det kan bli oppfatta som vanskeleg på stader som har låg smitte.

– Det er det som er bekymringa mi, og. At dei strenge nasjonale tiltaka blir opplevd som vanskeleg, det forstår eg godt. Men det ville ein ha sagt i Ålesund for eit par dagar sidan, og, svarer Høie på NTBs spørsmål om korleis innstramminga vil opplevast ein stad som Trondheim, der smitten er svært låg.

Ville løyse det lokalt

Helsedirektør Bjørn Guldvog vart møtt med spørsmål om ein ikkje burde ha komme med den nasjonale innstramminga tidlegare.

– Det kan naturlegvis diskuterast. Men vi har hatt kraftfulle tiltak i alle område og regionar som har hatt smitte, men vi ser at det forplantar seg til andre regionar igjen. Derfor ser vi at dette er nødvendig, seier Guldvog.

Han understreka at håpet var at dei lokale tiltaka skulle vere nok, men at helsestyresmaktene no ser at det ikkje held.

Dei nye reglane og tilrådingane regjeringa kom med vart varsla av statsminister Erna Solberg (H) då ho gjorde greie for Stortinget for to veker sidan.

– Det var ikkje uventa at smittesituasjonen utvikla seg slik. Det er derfor statsministeren la fram dette i Stortinget for to veker sidan, seier Høie.

Det blir innført nasjonalt skjenkjeforbod og forbod mot innandørs idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne, medan treningssenter, symjehallar, underhaldningsparkar, bingohallar og liknande blir stengt.

I tillegg rår regjeringa til at alle planlagde arrangement blir avlyste.

Éinmeteren blir til to

To meters avstand blir i staden innført for éin meter, og ein kan maks ha to gjester på besøk i Noreg, har regjeringa bestemt.

– Dei som du til no har halde minst éin meters avstand til, må du frå no av halde minst to meters avstand til, seier Høie.

– Vi rår no til maks to gjester på besøk. Viss du kjem frå eit område med høgt smittenivå, bør du verken reise på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk, seier Høie om dei nye råda for påska.

Åleinebuande og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av éin til to faste venner.

Dei nye tiltaka tek til å gjelde natt til torsdag 25. mars, og regjeringa vil ta ei ny vurdering 12. april.

Gjenopningsplanen blir utsett

Regjeringa kan ikkje lenger leggje fram ein plan for gjenopning av samfunnet i slutten av mars. Statsministeren vil gjere greie for dette i Stortinget over påske.

– Vi har tidlegare varsla at vi truleg kom til å leggje fram den langsiktige planen for gjenopning av landet i slutten av mars. Det kan vi ikkje gjere sånn som situasjonen er no, men arbeidet med planen er i full gang, seier Høie.

– Statsministeren har derfor bede Stortinget om å få komme og gjere greie for den langsiktige gjenopningsplanen over påske, seier Høie.

