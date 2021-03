Statsforvaltaren gir Haukeland kritikk etter at pasient døydde av overdose

innenriks

Etter å ha granska dødsfallet konkluderer Statsforvaltaren i Vestland med at årsaka til hendinga er samansett. Det blir vist til individuelle feil både ved kreftavdelinga og sjukehusapoteket, men at ansvaret i stor grad ligg hos leiinga i dei involverte verksemdene.

Ifølgje Statsforvaltaren skjedde det ein avrundingsfeil i det elektroniske systemet som blir nytta til administrasjon av cellegiftbehandlingar. Det vart dermed gitt ein dose som var ti gonger for stor.

Farmasøytane som gjorde sluttkontrollen på apoteket, reagerte ikkje, skriv Statsforvaltaren, og dosen vart levert til kreftpoliklinikk. Først etter at pasientane hadde fått rundt 80 prosent av dosen, vart feilen oppdaga tilfeldig.

Statsforvaltaren slår fast at leiinga har eit overordna ansvar for å få på plass gode retningslinjer, og at desse blir følgde. Det blir òg peikt på veikskapar ved bruk av Cytodose-systemet.

Kreftavdelinga og sjukehusapoteket på Haukeland har gått gjennom hendinga sjølv, og sett i verk tiltak. Saka har òg vorte etterforska av politiet.

