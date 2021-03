Statsforvaltaren i Viken vil at naboane skal stengje ned

innenriks

Haugland seier til NRK at løysinga på problemet med folk frå Oslo og Viken som reiser over fylkesgrensa for å trene og handle, er å stengje ned naboane.

– Eg etterlyser at alle kommunar som er i fare for å få høg smitte, får eit nokolunde likt regelverk, seier ho.

Statsforvaltaren seier ho har teke opp saka med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og håpar at regjeringa følgjer opp. Regjeringa har varsla ein pressekonferanse klokka 18 tysdag.

Ordførarane i Sør-Odal og Kongsvinger, to av naboane til Viken, seier dei ikkje vil stengjast ned.

